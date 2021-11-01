منتخب اليد يلتقي إيران بدولية قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي لكرة اليد اليوم نظيره الإيراني على صالة نادي الدحيل، وذلك في افتتاح مواجهاته في بطولة قطر الدولية الودية الرباعية التي تشهد أيضا مشاركة منتخب قطر المستضيف، ومنتخب الكويت.

واختار مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي ديديه دينارت 23 لاعبا للبعثة التي حطت في الدوحة أمس وهم: عبدالله سلام، أحمد العلي، محمد العباس، عباس الصفار، عبدالله الحليلي، حسن تريك، محمد الزاير، حيدر الخضراوي، يوسف الطويل، حيدر الحسن، محمد النصفان، أحمد هزازي، عبدالرحمن المولد، عمرو عبد السلام، حسام جاد، مرهون الماء، هشام العبيدي، ماجد أبو الرحي، حسين فريج، عبدالله عباس، حسن الجنبي، صادق المحسن، مصطفى الحسن.

وقبل المغادرة إلى الدوحة، أقام المنتخب السعودي معسكرا في المنطقة الشرقية.

يذكر أن المشاركة ببطولة قطر تدخل ضمن استعدادات أخضر اليد للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 والمقرر إقامتها بالمنطقة الشرقية خلال يناير المقبل.