سيطرة سعودية على إسكواش الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للإسكواش تحت 15 عاما ميداليتين ذهبيتين في البطولة الخليجية للإسكواش والتي أقيمت في الكويت خلال الفترة من 23 - 31 أكتوبر الحالي ليسيطر على فئتي الفردي والفرق في البطولة التي شهدت مشاركة 5 منتخبات خليجية. وسيطر الأخضر على منافسات الفردي والفرق في فئة 15 عاما، حيث فاز اللاعب محمد آل نصفان بالمركز الأول فيما جاء زميله ياسر آل عباس ثانيا وسالم المولد ثالثا. وفي منافسات الفرق نجح المنتخب في الفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في إنجاز يتحقق للمرة الأولى لأخضر الإسكواش بعد فوزه على المنتخب العماني 0/3.

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