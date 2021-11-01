التأهل المبكر يراود بايرن ميونخ ويوفنتوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يراود الأمل فرقا عدة لبلوغ الأدوار الإقصائية قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك من خلال مباريات الجولة الرابعة التي تقام خلال اليومين المقبلين.

وتستطيع فرق بايرن ميونخ ويوفنتوس وليفربول وسالزبورج النمساوي التأهل رسميا إلى دور الـ16، حال حققت الفوز في مبارياتها بالجولة الرابعة، فيما يحتاج أياكس الهولندي إلى أن تكون نتيجة المباراتين في مجموعته بهذه الجولة لصالحه، حتى يتمكن من التأهل قبل الجولتين الأخيرتين.

واستعاد بايرن ميونخ اتزانه بعد الهزيمة الثقيلة والمهينة 0 / 5 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا الأربعاء الماضي، وحقق فوزا كبيرا 5 / 2 على يونيون برلين بالدوري الألماني (بوندسليجا) السبت الماضي.

ويتأهب الفريق البافاري لحجز بطاقة التأهل للدور الثاني في دوري الأبطال من خلال مباراته المرتقبة اليوم أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي.

وفاز بايرن على بنفيكا 4 / 0 في عقر داره قبل أسبوعين خلال الجولة الماضية من مباريات المجموعة الخامسة.

كما يتطلع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى زيادة رصيده من الأهداف في البطولة الأوروبية عندما يخوض مباراته رقم 100 في دوري الأبطال.

ويتطلع برشلونة أيضا إلى فوز بايرن على بنفيكا، لأن هذا الفوز سيمنح الفريق الكتالوني المتأزم حاليا فرصة للتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة نفسها، بشرط فوزه على دينامو كييف الأوكراني في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفاز برشلونة على دينامو كييف 1 / 0 في المرحلة الماضية ويطمح لتحقيق الفوز خارج ملعبه.

ورغم الهزة التي يعانيها يوفنتوس بالدوري الإيطالي التي أبعدته إلى وسط جدول المسابقة، بعد الهزيمة 1 / 2 أمام فيرونا مطلع الأسبوع الحالي، حقق الفريق الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال.

ويتطلع يوفنتوس إلى الحفاظ على العلامة الكاملة من خلال الفوز على زينيت سان بطرسسبرج الروسي.

ويستطيع تشيلسي حامل اللقب ومتصدر الدوري الإنجليزي حاليا قطع خطوة كبيرة على طريق التأهل للأدوار الإقصائية، من خلال مباراته أمام مضيفه مالمو السويدي في المجموعة الثامنة.

ويحتاج سالزبورج للفوز أيضا على مضيفه فولفسبورج في المجموعة السابعة، فيما تشهد المجموعة السادسة مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه أتالانتا الإيطالي، وكذلك مباراة فياريال الإسباني ويانج بويز السويسري.