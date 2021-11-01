ميسي: كلمات لابورتا أشعرتني بالألم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يطلب منه اللعب بدون مقابل لبرشلونة، وذلك قبل أن يسمح النادي الكتالوني المتعثر ماليا برحيله بعد أن قضى 21 عاما في النادي.

وقال ميسي في مقابلة لصحيفة «سبورت» الإسبانية نشرت أمس «إنه لم يتلق طلبا كهذا، وذلك بعد أن ألمح رئيس برشلونة خوان لابورتا مؤخرا إلى أنه كان سيرحب بمثل هذا الموقف من النجم الأرجنتيني».

وقال ميسي «لم يطلب من أحد اللعب بالمجان لبرشلونة. كلمات لابورتا أشعرتني بالألم».

وكان ميسي مستعدا لتوقيع عقد جديد مع برشلونة يتضمن تقليصا في راتبه، لكن في ظل مواجهة ديون تزيد على مليار يورو (17ر1 مليار دولار)، أعلن النادي في أغسطس الماضي أنه لم يعد يتحمل تجديد عقد ميسي، لينضم اللاعب إلى باريس سان جيرمان.

وقال ميسي «فعلت كل ما بوسعي للبقاء مع الفريق. طولبت بتخفيض راتبي بنسبة 50 %، وفعلت ذلك بدون أي مشكلات. كنت على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للنادي. كانت أمنيتي وأمنية عائلتي البقاء ببرشلونة».

وأضاف ميسي أنه وأفراد عائلته استقروا الآن في باريس ويشعرون بالسعادة فيها، لكنهم سيعودون إلى برشلونة في يوم ما.

ولم يوضح ميسي ما إذا كان سيعود كلاعب، لكنه قال إنه يود العمل يوما ما كمدير رياضي في النادي الذي التحق به عندما كان عمره 13 عاما.