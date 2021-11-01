شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على إيسترن كومبانى 1/3 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى غزل المحلة الشوط الأول متقدما على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المقامة حاليا بينهما على ملعب بتروسبورت فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ونجح عبده يحيى في تسجيل الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة 27، بعدما استغل خطأ من مدافعى إيسترن كومبانى الذين وقفوا على التسلل، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول، وأضاف أحمد غنيم الهدف الثاني للمحلة بعد متابعة لتسديدة زميله أحمد الشيخ في الدقيقة 32، وقلص أحمد متعب النتيجة لإيسترن كومبانى النتيجة مستغلا خطأ من مدافع المحلة في الدقيقة 35، ليكون أول هدف في تاريخ إيسترن كومبانى في بطولة الدورى، وعزز هشام عادل تقدم المحلة بالهدف الثالث في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء حصل عليها الشبراوى بعد عرضية تصطدم في يد مدافع إيستر كومبانى.

وشهد الشوط الأول إصابة أسامة العزب لاعب إيسترن كومبانى، في الدقيقة 30 ويخرج على إثرها من المباراة، وينزل محمود صقر بدلا منه.

ودخل الفريق الصاعد حديثا للدورى المصري المباراة، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف فى الجولة الأولى للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.