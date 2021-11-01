شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد يجدد الثقة في اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على مؤازرة الجهاز الفني واللاعبين من أجل تخطي المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق من سوء للنتائج في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا ثقته في جميع عناصر الفريق على القدرة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

ويتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشفاء العاجل للكابتن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، من فيروس كورونا، والعودة لقيادة الفريق، مؤكدًا ثقته في إمكانياته الفنية وخبراته التدريبية لإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها في مقدمة جدول المسابقة ومنافسة الأندية الكبار على اللقب.

كما يجدد مجلس إدارة النادي، ثقته في اللجنة الفنية الحالية بقيادة الكابتن علي أبو جريشة، والكابتن عماد سليمان، على أن يتم دعمهم في الفترة المقبلة بعناصر جديدة، وتوفير كافة متطلباتهم، بالإضافة إلى لجنة تعاقدات استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية التي سيدخلها الإسماعيلي بقوة من أجل دعم الفريق بعناصر جديدة لتكون إضافة للمجموعة الحالية، لإرضاء طموحات الجماهير.

وفي لفتة طيبة تواجد بعض محبي النادي الاسماعيلي لتهنئة مجلس ادارة النادي الجديد، ومؤازرة الفريق قبل مواجهته أمام المباراة الهامة والمرتقبة القادمة.