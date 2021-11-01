شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: مباراة المصري وسموحة غريبة.. والفريقان افتقدا "رغبة الفوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصري السابق، أن مباراة المصري وسموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي خالفت كل التوقعات، موضحا أن بعض اللاعبين يلعبون متأثرين بتأخر المستحقات ما أدى إلى غياب الروح والرغبة في الفوز.

وقال جعفر، في الاستديو التحليلي للمباراة على فضائية أون تايم سبورتس: "مباراة كانت غريبة، والفريقان افتقدا للروح والرغبة للفوز، والحديث عن تأخر المستحقات شىء محزن بالتأكيد، لكن يجب أن يلعب من يستطيع التغلب على هذا فقط".

وأضاف: "كيف لفريق بحجم وجماهيرية المصري أن يلعب بدون قائد فريق، لا يوجد تنظيم في بناء الهجمة، ظهيرا المصري تراجعا بشكل كبير والحديث هنا على العراقي وشديد قناوي".

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.