شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي والمقرر لها الثالثة عصر الخميس المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفضل خالد جلال، المدير الفني للبنك الاهلى، خوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلى أمس تدريبات استشفائية وتأهيلية لتفادي إصابتهم بالإجهاد، وخاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف خالد جلال المدير الفني.

وشهد مران اليوم عودة محمد دبش، لاعب الفريق، للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به بمباراة طلائع الجيش في افتتاح مباريات فريق البنك الأهلي بالدوري الممتاز.