شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي والمقرر لها الثالثة عصر الخميس المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفضل خالد جلال، المدير الفني للبنك الاهلى، خوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلى أمس تدريبات استشفائية وتأهيلية لتفادي إصابتهم بالإجهاد، وخاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف خالد جلال المدير الفني.
وشهد مران اليوم عودة محمد دبش، لاعب الفريق، للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به بمباراة طلائع الجيش في افتتاح مباريات فريق البنك الأهلي بالدوري الممتاز.
وتغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.