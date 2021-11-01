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شاهد فرحة سيدات سبورتنج بالتتويج بلقب سوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الفرحة العارمة على لاعبى فريق سيدات كرة السلة بنادى سبورتنج بعد الفوز بلقب السوبر على حساب الأهلي بنتيجة 85/93، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بصالة حسن مصطفى.

 

وكان فريق الأهلي قد تقدم في الربع الأول بالمباراة بنتيجة 24-19، قبل أن تعود لاعبات سبورتنج للمباراة في الربع الثاني 44-39.

 

وفي الربع الثالث واصل سبورتنج تقدمه ووسع الفارق إلى 57-71، قبل ان يحافظ لاعبات سبورتنج على تقدمهم بنهاية الشوط الثاني من المباراة لينهوا اللقاء بفوز على النادي الأهلي ويحصدن لقب بطولة كأس السوبر.

 

والتقى نادي سبورتنج مع الأهلى، بصفة الفريق السكندرى بطلًا للدوري وبين النادي الأهلي بصفته بطلًا للكأس.

 

 كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد قامت بتعديل مواعيد مباراة السوبر، لتقام  في الخامسة مساءً بدلًا من الرابعة .

 

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات، حيث يقتصر الحضور على رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل نادي مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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