شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة سيدات سبورتنج بالتتويج بلقب سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الفرحة العارمة على لاعبى فريق سيدات كرة السلة بنادى سبورتنج بعد الفوز بلقب السوبر على حساب الأهلي بنتيجة 85/93، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بصالة حسن مصطفى.

وكان فريق الأهلي قد تقدم في الربع الأول بالمباراة بنتيجة 24-19، قبل أن تعود لاعبات سبورتنج للمباراة في الربع الثاني 44-39.

وفي الربع الثالث واصل سبورتنج تقدمه ووسع الفارق إلى 57-71، قبل ان يحافظ لاعبات سبورتنج على تقدمهم بنهاية الشوط الثاني من المباراة لينهوا اللقاء بفوز على النادي الأهلي ويحصدن لقب بطولة كأس السوبر.