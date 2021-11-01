شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: خسرنا 4 لاعبين أمام المصري ..ولا نبحث عن مبررات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه ما زال ينتظر الكثير من جانب لاعبي سموحة وذلك تعليقا على التعادل بدون أهداف مع المصرى البورسعيدى.

وأبدى المدير الفني لسموحة رضاه عن الأداء إلى حد كبير، وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي، مشيرا إلى أنه كان يتطلع لحصد نقاط المباراة.

وكشف أحمد سامى أن الفريق افتقد 4 عناصر أساسية؛ بسبب الغيابات، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن مبرر، لافتا إلى أن سموحة يمتلك معدل أعمار جيد من اللاعبين، مؤكداً أنه غير قلق على مستقبل الفريق وأمامنا الكثير لنقدمه.

كما وجه سامى الشكر لمجلس إدارة النادى الجديد، برئاسة المحاسب وليد عرفات، الذي حضر بكامل هيئته، وحرص على النزول للاعبي الفريق إلى غرفة خلع الملابس لتأكيد الدعم والتحفيز ماديا ومعنويا.

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.