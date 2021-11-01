حقيقة رحيل آندرسون تاليسكا عن نادي النصر السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نفت مصادر قريبة الصلة للغاية من إدارة نادي النصر السعودي، الأنباء التي تم تداولها عن رغبة اللاعب البرازيلي آندرسون تاليسكا في فسخ تعاقده مع النادي.



وكان الإعلامي البرازيلي جورج نيكولا قد ذكر في تصريحات أن تاليسكا غير مرتاح في النصر ويرغب في العودة إلى بلاده.

وقالت المصادر إن ما ذكره جورج نيكولا لا يمت للحقيقة بصلة وإنه يريد كسب متابعين من المنطقة العربية.

وأضافت: ”المتابع لتصريحات هذا الإعلامي يدرك تماما أنه ينشر أخبارا بهدف عمل الزوبعة ولفت النظر لحسابه“.