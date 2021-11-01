شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آليغري ينتقد لاعبي يوفنتوس: أهدرنا ستة أسابيع من العمل الجيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس، اليوم الإثنين، إن فريقه غاضب من إهدار ستة أسابيع من العمل الجيد خلال أيام قليلة، لكنه يركز على حجز مقعده في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا عبر الفوز على زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

