ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره البرتغالي بنفيكا في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا.



وحقق بايرن ميونخ 3 انتصارات في مبارياته الـ3 الأولى في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، بينما حقق بنفيكا فوزا وتعادلا وخسارة، ليحل ثانياً بـ4 نقاط.

وتُقام مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10 مساء بتوقيت القاهرة.

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وستقوم القناة بنقل مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

ومن المُقرر أن يتولى الجزائري حفيظ دراجي التعليق على مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا - المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ - 9 نقاط

بنفيكا - 4 نقاط

برشلونة - 3 نقاط

دينامو كييف - نقطة