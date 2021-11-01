شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال يخوض نهائي دوري أبطال آسيا في معقل النصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

سيستضيف ملعب جامعة الملك سعود المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا يبن نادي الهلال السعودي ومنافسه يوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.



وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فإن ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض سيستضيف المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويتسع ملعب جامعة الملك سعود لنحو 25,000، وقد تم إنشاؤه عام 2015.

وفي أكتوبر 2020 أعلنت شركة ”الوسائل“، رسميا، اتفاقها مع نادي النصر على استثمار ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 10 سنوات قادمة.