الزمالك يستنجد بوزارة الرياضة: «مفيش فلوس لدفع المرتبات».. ولجنة فحص العضويات تكشف تجاوزات بالجملة في تقريرها النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - تواجدت اللجنة التي تدير القلعة البيضاء، صباح اليوم داخل مقر وزارة الشباب والرياضة، للاجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ للحديث معه حول العديد من الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء مؤخرا، خاصة الأزمة المالية الطاحنة.

ويدير النادي الأبيض في الفترة الحالية لجنة مؤقتة شكلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشاب والرياضة، لحين إجراء انتخابات جديدة، تتكون من: حسين لبيب، رئيسا، ومحمد الإتربي، نائبا، وحسين السمري، مديرا تنفيذيا، وطارق جبريل، مديرا ماليا، وعاطف النمر، مديرا للنشاط الرياضي، وحسام المندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد، أعضاء لمجلس الإدارة.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، على أن اللجنة طلبت دعما من وزارة الشباب والرياضة يقدر بـ5 ملايين جنيه، من أجل إنهاء أزمة رواتب الموظفين والعمال.

وبعيدا عن هذا، انتهت لجنة تنقية العضوية بنادي الزمالك، المكلفة من قبل مديرية الشباب والرياضة لمراجعة كشوف العضوية الخاصة بأعضاء النادي، من عملها، ورفعت تقريرها الخاص إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل اتخاذ القرار اللازم بشأن موقف انتخابات النادي، والموعد الذي سيتحدد لفتح باب الترشح لها.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفتها الجهة الإدارية الخاصة بنادي الزمالك، قررت في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، إيقاف عملية الانتخابات وبطلان فتح باب الترشح لها، بسبب وجود أخطاء بكشوف الأعضاء، بالإضافة لعدم انتهاء اللجنة المكلفة بفحص العضوية من عملها، خلال الفترة الماضية.