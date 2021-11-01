شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار ماجد أفضل لاعبة بكأس سوبر السلة.. والجداوى أفضل هداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت أسرار ماجى لاعبى كرة السلة بنادى سبورتنج على لقب أفضل لاعبى فى مباراة السوبر التى حصد فريقها لقبها على حساب الأهلى بالفوز بنتيجة 93 / 85، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بصالة حسن مصطفى.

بينما حصلت اللاعبة رنيم الجداوى على لقب أفضل هداف فى سوبر السلة.

وكان فريق الأهلي قد تقدم في الربع الأول بالمباراة بنتيجة 24-19، قبل أن تعود لاعبات سبورتنج للمباراة في الربع الثاني 44-39.

وفي الربع الثالث واصل سبورتنج تقدمه ووسع الفارق إلى 57-71، قبل ان يحافظ لاعبات سبورتنج على تقدمهم بنهاية الشوط الثاني من المباراة لينهوا اللقاء بفوز على النادي الأهلي ويحصدن لقب بطولة كأس السوبر.