شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي و سموحة يتعادلان بدون أهداف في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقى سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

مباراة اليوم دخلها المصرى بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لكلا الفريقين في نفس الجولة.

وجاء تشكيل المصري: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، أحمد علاء، عمرو موسي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط: الياس الجلاصي، حسن علي، زياد فرج، محمد عنتر، فريد شوقي، والهجوم: اوستين أموتو.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان، محمود عزت، رجب نبيل، أحمد بيكهام، محمد شكرى، حليمو، كناريا، صديق اوجولا، الكاسندر أمير عادل، مروان حمدى، حسين فيصل.