شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يحصد كأس السوبر لسيدات السلة على حساب الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق سبورتنج لسيدات كرة السلة، لقب السوبر بالفوز على الأهلى بنتيجة 93 / 85 بصالة حسن مصطفى فى اللقاء الذى أقيم فى الخامسة مساء.

التقى نادي سبورتنج مع الأهلى، بصفة الفريق السكندرى بطلًا للدوري وبين النادي الأهلي بصفته بطلًا للكأس.

كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد قامت بتعديل مواعيد مباراة السوبر، حيث تقرر انطلاق مباراة السوبر في في الخامسة مساءً بدلًا من الرابعة .

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات، حيث يقتصر الحضور على رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل نادي مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.مباراة كأس السوبر المحلي للسيدات، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج، بصالة حسن مصطفى لحسم بطل السوبر لهذا الموسم، باللقاء الذى يقام فى الخامسة مساء.

ويلتقى نادي سبورتنج مع الأهلى، بصفة الفريق السكندرى بطلًا للدوري وبين النادي الأهلي بصفته بطلًا للكأس.

كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد قامت بتعديل مواعيد مباراة السوبر، حيث تقرر انطلاق مباراة السوبر في في الخامسة مساءً بدلًا من الرابعة .

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات، حيث يقتصر الحضور على رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل نادي مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.