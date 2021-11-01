شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يختبر 6 لاعبين في الأهلي خلال ودية المرج قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على منح عدد كبير من لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل منتظم الفترة الماضية الفرصة للظهور في ودية المرج غدًا.

وينوي موسيماني الإعتماد على اللاعبين البعيدين عن الصورة الفترة الماضية لدواعٍ فنية أو للإصابة، ويأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد محمود وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

ويتطلع موسيماني لتجهيز جميع لاعبي فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل، طلب بيتسو موسيماني من محللي الأداء في الفريق ملخص لمباراتي الزمالك في بطولتي الدوري اللتين خاضهما هذا الموسم أمام طلائع الجيش وإنبي بجانب مباراتي الأبيض أمام توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب موسيماني من محللي الأداء في الفريق تجهيز ملخص للزمالك في المباريات الأربعة التى خاضها الأبيض هذا الموسم محلياً وأفريقياً، ويتطلع المدير الفني للأهلي لإستكشاف الزمالك جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مباراة القمة.