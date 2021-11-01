شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين مهددون بفقدان مراكزهم فى تشكيل الزمالك.. أبرزهم الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى وطلائع الجيش قى الجولة الثانية، وجاءت ثنائية الأبيض فى كلتا المباراتين عن طريق أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.

وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز خلال المباراة الأولى والثانية أمام إنبى وطلائع الجيش، خاصة البدلاء الذين عبروا عن أنفسهم ليؤكدوا أحقيتهم بالحصول على فرصة المشاركة في التشكيل الأساسى.

وهناك 3 لاعبين مهددون بفقدان أماكنهم في التشكيل الأساسى للزمالك في الفترة المقبلة، نستعرضهم في التقرير التالى..

سيف الدين الجزيرى

على الرغم من مشاركته في التشكيل الأساسى أمام إنبى، إلا أنه لم يظهر بالشكل المميز ولم يشكل أي خطورة تذكر أمام دفاعات الفريق البترولى، مما جعل كارتيرون يستبدله ويدفع بعمر السعيد في الدقائق الأخيرة من المباراة والتي شهدت على توقيعه على الهدف الأول له والثانى للزمالك، وتسجيله هدفا فى طلائع الجيش مما يهدد بقاء الجزيرى في تشكيل الزمالك الفترة المقبلة حال عدم ظهوره بشكل جيد.

أحمد فتوح

غاب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك وإنبى للإيقاف، فظهر محمد عبد الشافى في مركز الظهير الأيسر للفريق وقدم أداءً مميزا كعادة شيفو، مما جعل جمهور الأبيض يطالب بمشاركته بشكل أساسى، وهو ما يهدد بقاء أحمد أبو الفتوح في تشكيل الزمالك، والذى عاد لتشكيل الفريق أمام طلائع الجيش.

أوباما

ثالث اللاعبين هو يوسف أوباما الذى لم يظهر بشكل قوى فى مباراة إنبى وغاب عن مواجهة طلائع الجيش، فى الوقت الذى ظهر به مصطفى فتحى متألقا في الدقائق القليلة التي لعبها أمام إنبى، والمشاركة بشكل أساسى أمام طلائع الجيش، مما يهدد وجود أوباما فى التشكيل الأساسى.