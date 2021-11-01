خاص.. عبدالحفيظ يحتوي أزمة كهربا وموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

احتوى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأزمة التي تفجرت مساء أمس الأحد بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، والجناح الأيسر محمود عبدالمنعم "كهربا" بشأن حصول اللاعب على وعد بالمشاركة.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات لمصراوي: "سيد عبدالحفيظ نجح في إنهاء الأزمة بعد أن عقد جلسة مع موسيماني وشرح له الأمر خلالها، وأن اللاعب ليس مسؤولا عما حدث ولم يتحدث مع أي شخص.

وأضاف: "عبدالحفيظ ذكر للمدير الفني أن الطبيعي أن يصدر كلام من اللاعبين بأنهم سيشاركون في المباريات، وهو شيء يقولوه هم أنفسهم في كل التصريحات، وبالتالي لم يخرج شيئاً سرياً بالمعنى المعروف، وكهربا لم يتحدث مع أي شخص".

وأوضح المصدر أن موسيماني تفهَّم الأمر جيداً وليس هناك أي موقف مع محمود كهربا، بدليل أنه سيتواجد في مباراة المرج الودية التي ستقام في الرابعة عصر غد الثلاثاء استعداداً لقمة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأتم تصريحاته قائلا: "ليس هناك أي موقف أو عقوبات على كهربا، اللاعب لم يفعل شيئاً يُدان عليه، وبالتالي فإن الموقف لم يتخط سوء الفهم وانتهى بشكل نهائي".

يذكر أن كهربا أعلن في منشور عبر حسابه على "إنستجرام" أنه لم يتحدث لأي شخص عن حصوله من موسيماني على وعد بالمشاركة.