المصري يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة المصري أمام سموحة، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري WE المصري.

وبتلك النتيجة حصل كل فريق على نقطة من هذه المباراة، بعد تعادلهم السلبي.

أحداث المباراة

وتقدم اللاعب صديق كالابا بالهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 17،مستغلا عرضية أرضية من اللاعب حسين فيصل حولها من لمسة واحدة في الشباك، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد عنتر لاعب المصري في الدقيقة 26، بعدما حاول منع الهاني سليمان حارس سموحة من تسديد الكرة.

وفي الدقيقة 53 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أحمد علاء مدافع المصري، ليعقبه دخول أحمد حمودي في ملعب المباراة بدلا من زميله في المصري زياد فرج في الدقيقة 58.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصراء في وجه احمد رمضان لاعب سموحة في الدقيقة77.

ومع حلول الدقيقة84 قرر معين الشعباني مدرب المصري الدفع بالثنائي ايزي ايميكا ومصطفى سلطان بدلا من محمد عنتر والياس الجلاصي.

وقرر أحمد سامي مدرب سموحة اجراء تبديلان دفعة واحدة في الدقيقة90+1 بدخول عبدالرحمن عامر واولا سيكيرو بدلا من محمد كناريا وحسين فيصل.