كرة سلة.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي ويتوجن بلقب السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي سبورتنج السكندري لقب كأس السوبر بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 93/85 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأثنين على صالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر.

وتسيد فريق سبورتنج الفترات الثلاثة الأخيرة في المباراة بعد التأخر في الفترة الأولى 24/19 بفضل تألق نجمته أسرار ماجد التي توجيت بأفضل لاعبة في اللقاء.

ولم يشفع تألق رنيم الجدواي لاعبة الأهلي والهدافة الأولى للمباراة والمحترفة الأنجولية إيتالي لوكاس لسيدات الأهلي للتتويح بالثلاثية وظهر الفريق الأحمر متأثراً بغياب نجمته ثريا محمد التي تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأجرت الجراحة اليوم.

وحصد فريق سيدات الأهلي بطولة دوري السوبر الموسم الماضي وبطولة كأس مصر على حساب سبورتنج الذي شارك في المباراة كوصيف لبطولة الكأس.

وسلم الكأس مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وسط حضور لفيف من قيادات الاتحاد.