خاص.. الأهلي يتلقى عرضا لإقامة معسكر تدريبي في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا لتنظيم معسكر مغلق بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر المقبل.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن معسكر الفريق الأحمر سيكون في شهر ديسمبر خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب التي ستقام في دولة قطر.

وأضاف: "تلقينا عرضاً ويتم دراسته حالياً من جميع الجوانب المالية والفنية، وبعدها سيتم عرض الأمر على الجهاز الفني لتحديد موقفه ورغبته فيه".

وأتم المصدر قائلا: "العرض الذي تلقيناه سيكون في شهر ديسمبر خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن التوقف الدولي المقبل سيكون خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 18 ديسمبر لمشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب بقطر.