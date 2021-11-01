الزمالك يُعسكر في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقرت إدارة نادي الزمالك على إقامة معسكر للفريق الأبيض في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في قمة الدوري الممتاز.

الزمالك فاز في أول مباراتين مثل الأهلي، لكن الأحمر يتفوق بفارق الأهداف في الصدارة، ويلاحقهما بيراميدز بنفس عدد النقاط.

ويبدأ معسكر الزمالك يوم الأربعاء المقبل وينتهي بصافرة حكم مباراة القمة بانتهاء المواجهة المرتقبة بين القطبين.

الزمالك يخوض مرانه يوم الأربعاء بصورة طبيعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة (حلمي زامورا سابقا) ثم يتجه لفندق الإقامة بالمعسكر.