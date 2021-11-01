لن أعتزل.. صبحي يهاجم إدارة الإسماعيلي بسبب قيده على قائمة الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

هاجم محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي، إدارة ناديه، بسبب قيده على قائمة الانتظار بقائمة الموسم الجديد.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه انتظم مع الإسماعيلي خلال فترة الإعداد، ولكن تم وضعه على قائمة الانتظار في اليوم الأخير من القيد دون إبلاغه.

وأضاف حارس الإسماعيلي: "أيُعقل ماحدث معي؟ لم يكن امامي اي فرصة للالتحاق بفريق آخر، إذا كان الفريق لا يحتاجني فنيا كان لابد من إبلاغي قبل غلق باب القيد بفترة".

وأكمل: "راضي عن نفسي وماحدث معي كان مفاجأة بالنسبة لي".

ورفض صبحي الاعتزال مؤكدا أنه يملك طموح كبير خاصة في ظل وجود حراس تخطوا هذا السن واستمروا في الملاعب، مضيفا: "أنا صاحب قرار اعتزالي ولن أُجبر عليه، أتدرب الآن بشكل منفرد عن الفريق".

واختتم: "ماحدث معي لن يقلل من طموحاتي، أنا صاحب قرار وقت الاعتزال ومستمر في الملاعب".