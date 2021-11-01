البنك الأهلي: أرهقنا الأهلي ونستهدف الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال
أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، أن فريقه كان منافسا قويا أمام الأهلي في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي حقق فوزا صعبا بهدف دون رد على ضيفه البنك الأهلي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.
وقال شحاتة في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة" إن البنك الأهلي أهدر عدة فرص في المباراة، فيما واجه هجمتين فقط في الشوط الأول.
وأضاف: "الجميع يشعر بالحزن بسبب الخسارة، خاصة أن الأداء كان جيدا والكل كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".
وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، هنأ لاعبيه على الأداء عقب مواجهة الأهلي، وحفزهم للفوز في المباراة المقبلة أمام الاسماعيلي بالجولة الثالثة من الدوري.
وأتم كريم حسن شحاتة تصريحاته بالقول إن الفريق يسعى للتواجد في المراكز المتقدمة في الدوري، بعد التعاقد مع عدد مميز من اللاعبين مع الإبقاء على العناصر المميزة من الموسم الماضي.