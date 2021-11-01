البنك الأهلي: أرهقنا الأهلي ونستهدف الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، أن فريقه كان منافسا قويا أمام الأهلي في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا صعبا بهدف دون رد على ضيفه البنك الأهلي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.

وقال شحاتة في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة" إن البنك الأهلي أهدر عدة فرص في المباراة، فيما واجه هجمتين فقط في الشوط الأول.

وأضاف: "الجميع يشعر بالحزن بسبب الخسارة، خاصة أن الأداء كان جيدا والكل كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، هنأ لاعبيه على الأداء عقب مواجهة الأهلي، وحفزهم للفوز في المباراة المقبلة أمام الاسماعيلي بالجولة الثالثة من الدوري.

وأتم كريم حسن شحاتة تصريحاته بالقول إن الفريق يسعى للتواجد في المراكز المتقدمة في الدوري، بعد التعاقد مع عدد مميز من اللاعبين مع الإبقاء على العناصر المميزة من الموسم الماضي.