موعد مباراة اياب ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاياب بين ليفربول واتلتيكو مدريد في قمة الجولة الرابعة ببطولة دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة، ضمن المجموعة الثانية والتي تضم ايضا ميلان وبورتو.

تتجه الأنظار نحو ملعب آنفيلد رود لمشاهدة اللقاء المرتقب بين ليفربول الانجليزي واتلتيكو مدريد الاسباني والتي ستحدد نتيجته متصدر المجموعة الثانية.

يدخل ليفربول اللقاء في صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، وخلفه بورتو ثالثًا برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل ميلان الترتيب بلا أي نقاط.

كان ليفربول قد حقق فوزاً ثيمناً امام اتلتيكو مدريد علي ملعب واندا ميترو بوليتانو في الجولة الثالثة ببطولة دوري ابطال اوروبا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي شهد تألق النجم المصري “محمد صلاح” بتسجيله هدفين.

في المقابل يسعي أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الارجنتيني “دييجو سيميوني” الى إسقاط ليفربول والعودة للديار بالنقاط الثلاث، من أجل إشعال المنافسة علي التأهل، وتعزيز فرصه في حجز مقعد بدور الستة عشر.

وتاريخياً ألتقى الفريقان في 10 مباريات، من بينهم 5 مواجهات ببطولة دوري ابطال اوروبا، نجح الأتلتي في تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما حقق الريدز فوزين فقط، وخيم التعادل بينهما في مناسبتين.

موعد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

يحين موعد مباراة الاياب بين ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، على ملعب آنفيلد رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

تنقل مباراة ليفربول واتلتكيو مدريد في دوري ابطال اوروبا على قناة بي إن سبورت بريميم (1)، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورت كونكت.

وسيفتقد يورجن كلوب لخدمات لاعب خط الوسط نابي كيتا وجيمس ميلنر بسبب الإصابة، بالإضافة إلى هيرفي إليوت الذي سيغيب لفترة طويلة، كما لم يتأكد بعد جاهزية لاعب الوسط فابينهو.

على الجانب الآخر يغيب عن صفوف اتلتيكو مدريد جيفري كوندوجبيا وتوماس ليمار وماركوس لورنتي بسبب الإصابة، بالأضافة الى ستيفان سافيتش للإيقاف.

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