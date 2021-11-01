مدرب بايرن ميونخ يتعافى من المرض ويستعد لقيادة الفريق بدوري الابطال

جوليان ناجلسمان مدرب نادي بايرن ميونخ - صور Afp

كشف جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين أنه سيعود من جديد لقيادة الفريق اعتبارًا من المباراة المقررة أمام بنفيكا البرتغالي غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعافي من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال ناجلسمان في تصريحاته للصحفيين اليوم إن الفحوص التي أجراها مؤخرا جاءت بنتائج سلبية وبات بإمكانه التواجد في الاستاد بمجرد تأكيد تلك النتائج عبر فحص “بي.سي.آر” صباح غد الثلاثاء.

وقال ناجلسمان :”أتطلع إلى السماح لي بالعودة إلى خط التماس.”

وأضاف :”أشعر بأنني في حال جيد. بالطبع مازلت ألاحظ بعض التأثيرات في جسدي، لكن هذا طبيعي، أعتقد وأتمنى أن تأتي نتائج فحص صباح الغد سلبية، كي أستطيع العودة للفريق.”

وكانت الفحوص قد كشفت إصابة ناجلسمان بعدوى فيروس كورونا قبل مباراة الذهاب أمام بنفيكا، التي أقيمت في البرتغال قبل أسبوعين، وقد خضع للعزل الصحي منذ ذلك الوقت.

وغاب ناجلسمان عن قيادة بايرن في أربع مباريات من بينها المباراة التي شهدت هزيمة تاريخية للفريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ صفر / 5 في بطولة كأس ألمانيا.

واهتزت شباك بايرن ميونخ بهدفين أخرين خلال المباراة التي فاز فيها على يونيون برلين 5 / 2 أمس الأول السبت في الدوري الألماني، لكن شباكه لم تهتز بأي أهداف في دوري الأبطال حتى الآن وقد سجل لاعبوه 12 هدفًا وأحرز الفريق تسع نقاط خلال المباريات الثلاث.

وسيحسم بايرن ميونخ تأهله للدور الثاني بدوري الأبطال في حالة تحقيق الفوز في مباراة الغد.

وكان بايرن ميونخ قد تغلب على بنفيكا 4 / صفر في لشبونة وجاءت جميع الأهداف في وقت متأخر من المباراة، وقد حذر ناجلسمان من أن بنفيكا “لديه عقلية قوية والكثير من الخبرة.”

وأضاف :”سنحاول رفع رصيدنا إلى 12 نقطة والتأهل إلى الدور الثاني. نرغب في مواصلة استعراض مستوياتنا القوية.”