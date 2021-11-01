دفاع باير ليفركوزن يتلقى صفعة قوية لمدة 4 اسابيع

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الإثنين أن مدافعه ميتشيل باكير سيغيب عن الملاعب لنجو أربعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.
وتعرض باكير لاعب المنتخب الهولندي للشباب (تحت 21 عامًا) للإصابة في كاحل القدم اليسرى خلال المباراة التي خسرها ليفركوزن أمام فولفسبورج صفر / 2 أمس الأول السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).
وانضم باكير 21/ عامًا/ إلى قائمة الغائبين عن صفوف ليفركوزن الذي افتقد مذاق الانتصارات في خمس مباريات متتالية في كل المسابقات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه ليفركوزن لمواجهة ريال بيتيس الإسباني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
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