ترتيب الدوري الاماراتي..العين يتطلع للبقاء في الصدارة قبل التوقف الدولي

يبدو العين مرشحا للبقاء في الصدارة قبل فترة التوقف الدولي عندما يستضيف الظفرة الحادي عشر الثلاثاء في المرحلة التاسعة من الدوري الاماراتي.

ويتطلع العين للذهاب الى فترة التوقف التي تستمر حتى 20 نوفمبر المقبل افساحًا في المجال للمنتخب الاماراتي لخوض مباراتي كوريا الجنوبية ولبنان في 11 و16 منه ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وهو في الصدارة التي يحتلها حاليًا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن مطارده الجزيرة.

وحقق “الزعيم” خمسة انتصارات و3 تعادلات أخرها أمام شباب الأهلي الثالث في افضل بداية له منذ موسم 2017-2018 الذي أحرز خلاله اللقب الثالث عشر في تاريخه (رقم قياسي).

وقال مدربه الاوكراني سيرغي ريبروف “بالنسبة لي لا أهتم كثيرًا امام أي فريق سنلعب لأن كل مباراة تمثل لنا ثلاث نقاط سواء كنا نلعب أمام شباب الأهلي او الظفرة”.

وتابع “الظفرة بدأ يتحسن مستواه مع تولي قيادته مدربا جديدا (البرازيلي روجيرو ميكالي الذي حل بديلًا للسوري محمد قويض) خصوصا في الناحية الهجومية، لذلك يتوجب علينا التركيز واظهار الاحترام للفريق المنافس”.

-مواجهتان صعبتان-

ويخوض الجزيرة الثاني وشباب الأهلي الثالث (15 نقطة) مواجهتين صعبتين الخميس أيضًا، عندما يحل الأول ضيفًا على عجمان التاسع (11 نقطة) والثاني على الاتحاد كلباء العاشر (10 نقاط).

وحذر الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة لاعبيه من الاستهانة بعجمان الذي خسر آخر مباراتين بشكل مفاجئ أمام الظفرة وخورفكان بعدما حقق افضل انطلاقة في تاريخه بجمعه 11 نقطة في اول 6 مباريات.

وقال كايزر “عجمان فريق قوي على أرضه وسبق له الفوز على الشارقة وتعادلنا معه وديًا قبل بداية الموسم، لذلك فان تراجع نتائجه مؤخرًا لن يخدعنا وعلينا التركيز على انفسنا لأن هدفنا الحفاظ على لقبنا”.

ويأمل هداف الجزيرة علي مبخوت فك صيامه عن التهديف الذي صادفه في اخر مباراتين بشباك الظفرة التي تلقت 13 هدفًا، بعدما اصبح على بعد هدف من معادلة رقم مهاجم الوصل السابق فهد خميس أفضل هداف في تاريخ الدوري الاماراتي برصيد 175 هدفًا.

من جهته، لم يخسر الاتحاد كلباء في اخر 4 مباريات وحقق اكبر مفاجآت الموسم بفوزه على النصر 3-صفر في المرحلة الماضية.

وقال الاوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب الاتحاد “هناك حماس كبير لدى اللاعبين بعد فوزين على التوالي وهذا يعطينا الحافز في مواجهة شباب الأهلي الراغب باللحاق بالصدارة”.

وتألق في صفوف الاتحاد كلباء المهاجم الغيني الشاب عثمان كمارا (20 عامًا) بعدما سجل 3 أهداف في مباراتين لعبهما منذ انضمامه لصفوفه قادمًا من الشارقة بنظام الإعارة.

واكد داسيلفا ان “كامارا شكل مفاجأة سارة لي بسرعة انسجامه قياسا على الفترة القصيرة التي لعب فيها للفريق”.

ودخل الوحدة الرابع (14 نقطة) على خط المنافسة بقوة بعد فوزين على التوالي اعقبا خمسة تعادلات، لكن مهمته لن تكون سهلة عندما يحل الاربعاء ضيفا على الشارقة السادس (13 نقطة) والراغب باستعادة لغة الانتصارات بعد هزيمة فادحة امام النصر صفر-3،وتعادل مع العروبة 2-2.

ويلعب الثلاثاء أيضًا الوصل الثامن (12 نقطة) مع النصر الخامس (13 نطة) في دربي دبي، والأربعاء بني ياس الثاني عشر (6 نقاط) مع الامارات الأخير والباحث عن نقطته الأولى بعد ثماني هزائم على التوالي، والعروبة الثالث عشر قبل الأخير (4 نقاط) مع خورفكان السابع ( 12 نقطة).