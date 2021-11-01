موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة..الاياب

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة الاياب بين ريال مدريد وشاختار دونيتسك في الجولة الرابعة ببطولة دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة، ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم ايضا الانتر وشيريف تيراسبول.

يستقبل ريال مدريد الاسباني نظيره شاختار دونيتسك الاوكراني على ملعب سانتياجو بيرانابيو بالعاصمة مدريد، وسيسعي الملكي الى تحقيق الفوز واقتناص صدارة المجموعة على أمل تعثر شيريف تيراسبول المولدوفي امام ضيفه الانتر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف شيريف تيراسبولالمتصدر بفارق الاهدف، وفي المركز الثالث يأتي الانتر برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل المجموعة شاختار دونيتسك بنقطة واحدة.

كان ريال مدريد قد ثأر لنفسه من أمام شاختار دونيتسك واكتسحه بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب دونباس ارينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري ابطال اوروبا 2021-22.

وكان النادي الملكي خسر أمام الفريق الأوكراني ذهابًا وإيابًا بالموسم الماضي ضمن منافسات دور المجموعات ايضًا، قبل أن يلقنه درسًا لا ينسى أمام جماهيره.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري ابطال اوروبا

يحين موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في الجولة الرابعة ببطولة دوري ابطال اوروبا 2021-22 يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الفرنسي “بينوا باستيان”.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري ابطال اوروبا

تنقل مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري ابطال اوروبا على قناة بي إن سبورت بريميم (1)، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورت كونكت.

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