وحدة صنعاء يضرب فحمان أبين بثنائية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب فريق وحدة صنعاء على فحمان أبين، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب الخليفي بمحافظة شبوة، لحساب المجموعة الأولى ضمن منافسات إياب الدوري اليمني.



وسجل محمد هاشم الهدف الأول لفريق وحدة صنعاء في الدقيقة 47.



وفي الدقيقة 59 أضاف قاسم الشرفي الهدف الثاني لفريق وحدة صنعاء.



يشار إلى أن محمد هاشم يتصدر قائمة الهدافين في المجموعة برصيد 7 أهداف.



وبهذا الفوز رفع فريق وحدة صنعاء رصيده إلى 20 نقطة، معززا صدارته للمجموعة الأولى.



وتوقف رصيد فحمان أبين عند النقطة 12 متساويا مع شعب حضرموت ومتقدما بنقطة واحدة عن العروبة ولكل منهما مباراة متبقية.



(موقع كورة)