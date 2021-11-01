الامارات | منصور بن محمد يزور قرية "كايت بيتش للياقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يزور قرية "كايت بيتش للياقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قرية "كايت بيتش للياقة"، التي تعتبر من أبرز الفعاليات المقدمة ضمن الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، التي انطلقت في 29 أكتوبر وتستمر فعالياتها حتى 27 نوفمبر 2021 في مناطق متفرقة من إمارة دبي، حيث تابع سموه جانباً من أنشطة القرية، المقدمة من "دي بي ورلد"، وجدول فعالياتها الحافل والذي تتيحه أما الراغبين في المشاركة، من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، لممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي طوال فترة التحدي.

وحرص سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على تفقد جوانب مختلفة من القرية التي تتميز بوجود 16 منطقة مخصصة للأنشطة الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة بدءاً من تمارين الـ HIIT واليوغا إلى ركوب الدراجات وكذلك الرياضات المائية، بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم المؤقتة، وملاعب "بادل تنس" التي تعد مثالية لإقامة البطولات والمباريات، في حين يمكن للأطفال الاستمتاع بمسار الحواجز المائية في المسبح العملاق المتواجد على الشاطئ، فيما تشهد منطقة المسرح الرئيسي التابعة لشركة "اتصالات"، العديد من حصص اللياقة، والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من أشهر خبراء ومدربي اللياقة البدنية في المنطقة.

ويُشار إلى أن فعاليات "تحدي دبي للياقة" هذا العام تضم قريتين إضافيتين هما؛ قرية اللياقة في "إكسبو 2020 دبي"، وقرية حديقة مشرف للياقة من "ماي دبي"، علاوة على وجود 14 مركزاً للياقة البدنية موزعة في جميع أنحاء دبي، وآلاف الأنشطة الرياضية والحصص المجانية، إضافة إلى الفعاليات المميزة التي ستُنظم على شارع الشيخ زايد مثل "تحدي دبي الدراجات الهوائية" الذي سيقام في الخامس من نوفمبر، و"تحدي دبي للجري" بتاريخ 26 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news