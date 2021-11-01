الامارات | توتنهام يتفاوض مع كونتي بعد إقالة سانتو

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتفاوض مع كونتي بعد إقالة سانتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بدأ محادثات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد ساعات من الإعلان عن إقالة نونو إسبيريتو سانتو من تدريب الفريق.

وانتهى مشوار إسبيريتو سانتو مع توتنهام بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، حيث أعلن توتنهام صباح اليوم إعفاءه وأعضاء جهازه المعاون من تدريب الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن توتنهام بدأ محادثات مع أنطونيو كونتي، علما بأن النادي كان قد فاوض كونتي قبل أشهر قبل تعيين نونو إسبيريتو سانتو مدربا للفريق خلفا لجوزيه مورينيو.

وفي حالة التوصل إلى اتفاق، سيعود كونتي للعمل من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أكثر من ثلاثة أعوام من رحيله عن تدريب تشيلسي.

وتولى كونتي تدريب تشيلسي لمدة عامين شهدا تتويج الفريق بلقب الدوري في موسم 2016 / 2017 ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي.

ورحل كونتي عن تدريب إنتر ميلان خلال الصيف بعد أن قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2020 / 2021 .

وجاءت إقالة إسبيريتو سانتو بعد هزيمة توتنهام على ملعبه أمام مانشستر يونايتد صفر / 3 أمس الأول السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز، وهي الهزيمة الخامسة للفريق خلال آخر سبع مباريات له في المسابقة.

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