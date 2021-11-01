ماركا: هازارد لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم الإثنين، إن النجم البلجيكي إدين هازارد لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، رغم الدقائق القليلة التي يلعبها تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وكان أنشيلوتي قد أكد أنه حال أراد هازارد الرحيل عن ريال مدريد في السوق الشتوي المقبل، فلن يجبره على البقاء، وقال: ”إذا أراد شخص ما الرحيل فعليه أن يذهب“.

وأضاف: ”من الواضح أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار تفكير كل لاعب بشكل عام، لم أجبر مطلقا لاعبا يريد الرحيل في مسيرتي التدريبية على البقاء، إذا أراد شخص ما الرحيل، فعليه أن يذهب“.

وأكدت ”ماركا“ أن خيار مغادرة ريال مدريد ليس في رأس هازارد، في الوقت الحالي، رغم أن تقارير إنجليزية ذكرت أن نيوكاسل مهتم بالحصول على خدمات البلجيكي، بعد انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.