برشلونة يسعى لحسم موقف تشافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

يستمر نادي برشلونة، الضغط للتعاقد مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، خلال الفترة القادمة.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيتخذ الخطوة الحاسمة في التعاقد مع تشافي، بتجهيز وفد من النادي والسفر إلى قطر لإنهاء المفاوضات مع السد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد سيكون في مقدمته رئيس النادي خوان لابورتا (إذا سمح جدوله بذلك) رفقة النائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ماتيو أليماني.

وأوضحت أن أن الوفد سيسافر مباشرة إلى قطر عقب مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن السد يريد أن يعامله برشلونة على قدم المساواة، لطلب التعاقد مع تشافي.

ويسعى النادي للقطري للحصول على طلب آخر للتخلي عن تشافي، بأن يلعب البارسا، مباراة في الدوحة مع السد.

أما صحيفة "سبورت" أوضحت أن برشلونة سيعلن التعاقد مع تشافي عقب مباراة السد مع نظيره الدحيل، بعد غد الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن السد لن يخوض أي مباراة أخرى حتى 21 ديسمبر المقبل، لذا فإن النادي القطري سيكون لديه الوقت الكافي للبحث عن مدرب بديل.

وأوضحت "سبورت" أن مسؤولي السد بدأوا في التفكير بأكثر من مدرب لديه فلسفة شبيهة بتشافي هيرنانديز مثل غارسيا بيمينتا ودينيس سيلفا وأوسكار لوبيز وجوردي رورا.