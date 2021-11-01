بعد أزمة موسيماني وكهربا واتهامات التسريب.. قرارات جديدة للأهلي لأحتواء الأزمة

الشارقة - اميمة ياسر - دخل بيتسو موسيماني المدرب الجنوب أفريقي في جدال مع أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، بسبب محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق؛ إذ اتهم المدرب الأخير بتسريب أخبار الفريق للإعلام، بعدما أكد المدير الفني معلومة الصحفي أنه اجتمع مع اللاعب ووعده بالمشاركة في المباريات.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب، ستبدأ التحقيق في أحداث المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع «الوطن سبورت» أن التحقيق سيكون فيما ذكره بيتسو موسيماني، وتسريب أخبار الفريق لوسائل الإعلام، من أجل الوقوف على حقيقة الأمور بشكل عام.

وأضاف المصدر، أنه سيجرى الاستماع لبيتسو موسيماني، المدير الفني، وموقفه من القصة ككل، وفهم وجهة نظره فيما يتعلق بتسريب الأخبار، بالإضافة إلى التحدث مع محمود كهربا، لمعرفة ما الذي دار وأسباب الوعد الذي تحدث عنه بمشاركة اللاعب في المباريات.

وكشف المصدر أنه من الوارد توقيع عقوبات إذا اكتشف أي شيء يدين اللاعب؛ لأن هناك حظر إعلامي على الجميع.



الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك بالدوري

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الكروي 2021-2022.

وحقق أًصحاب الرداء الأحمر انتصارين في أول جولتين، بعد التغلب على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، أحرزها على معلول من ركلة جزاء، وبيرسي تاو «هدفين»، وأحمد حمدي عبدالقادر، وتغلب الفريق الأحمر على البنك الأهلي بهدف دون رد، بالجولة الثانية أحرزه محمد شريف، بعد الدفع به كبديل في الشوط الثاني، على حساب محمد هاني، الظهير الأيمن.