شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير الجهاز الفنى للإسماعيلي بعد هجوم رئيس الدراويش الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن يحيي الكومي رئيس نادى الإسماعيلي هجوما على طلعت يوسف المدير الفني للفريق عقب تولى الأول مقاليد الأمور داخل قلعة الدراويش بعد نجاحه في الانتخابات بالأمس بعدما أبدى حزنه الشديد من هزيمة الفريق للمرة الثانية بالأمس أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف ليصبح في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 0 من النقاط.

الكومى يهاجم الجهاز الفني ويلمح للتغيير

هاجم يحيي الكومى بضراوة الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف مؤكدا على ضرورة أن يتمتع المدير الفني بحس فكاهى بجانب شيء من الحزم والشدة مع اللاعبين .

وألمح الكومى أن المستوى الفني للفريق غير مبشر وأنه سيحاول خلال الساعات القليلة المقبلة الاجتماع بالجهاز المعاون لطلعت يوسف من أجل دراسة الموقف بالكامل قبل اتخاذ القرار النهائي بشكل القيادة الفنية للدراويش خلال الفترة المقبلة.

طلعت يوسف يغيب عن الإسماعيلى بسبب كورونا

يغيب طلعت يوسف عن قيادة الإسماعيلى منذ ما يقرب من أسبوعين بعد إصابته بفيروس كورونا ، وهو ما أبعده عن القيادة الفنية للفريق في لقائى الأهلى والزمالك بالدورى .

وعقب التصريحات التي أطلقها يحيي الكومى عقب توليه مقاليد الأمور ، رفض طلعت يوسف الإدلاء بأى تصريحات مؤكدا أنه بعيد تماما عن اللاعبين منذ ما يقرب من 20 يوم وأنه لن يكشف عن أي شيء إلا بعد تعافيه بشكل تام من الفيروس اللعين .

يحيي الكومى يواصل الهجوم على طلعت يوسف

واصل يحيي الكومى هجومه على طلعت يوسف قائلا " أقول لطلعت يوسف مدرب الإسماعيلي التدريب ليس فنيا فقط الأمور الفنية والمعنوية أعلى من الأمور الفنية واللياقة، حسن شحاتة توج بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي بسبب الروح والحمية

ميدو يقترب من القيادة الفنية للإسماعيلى

ارتفعت أسهم أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك من تولى القيادة الفنية للدراويش مرة أخرى بناء على رغبة من عدد كبير من الجماهير خاصة وان التجربة الأولى للمدير الفني جاءت ناجحة بشكل كبير قبل أن يرحل نجم الزمالك الأسبق بسبب أزمته الشهيرة مع حسنى لاعب قائد الفريق وقتها .

طلعت يوسف يقترب من الرحيل رسميا

أكد مصدر قريب من طلعت يوسف أنه يشعر بحالة من الضيق تجاه التصريحات التي يطلقها يحيي الكومى منذ مجيئه على رأس القيادة الفنية للدراويش خاصة وأنه يؤكد عدم توليه المسئولية بشكل رسمي حتى الآن بعد إصابته بكورونا إلا أنه أكد لأحد أقاربه أنه لن يذهب للإسماعيلى مرة أخرى إلا بعد معرفة الموقف النهائي لمجلس الإدارة الجديد .