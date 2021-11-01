شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات الطبية تثبت سلامة أوباما وجاهزيته لمواجهة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية قبل انطلاق مران اليوم الاثنين من أجل الاطمئنان عليه بسبب معاناته من إصابة خفيفة بشد في العضلة الخلفية.

وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة "أوباما" حيث شارك مع اللاعبين في بداية المران بالركض حول الملعب، وسيشارك في الفقرات الفنية بشكل طبيعي.

ومنح الجهاز الطبي تعليمات ليوسف أوباما بعدم المشاركة في الجزء البدني لعدم زيادة الحمل البدني على موضع الإصابة.

وغاب يوسف أوباما عن المشاركة مع الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس الأحد، على ستاد برج العرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وذلك بعدما شعر اللاعب بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال خوض التدريب الأخير قبل مواجهة الطلائع، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة وابعاده عن المشاركة.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز يوسف أوباما خلال الأيام الحالية من أجل الدفع به أساسيًا فى مواجهة الأهلى، على أن يعود مصطفى فتحى لمقاعد البدلاء ويصبح "ورقة رابحة" يقوم المدرب باستغلالها على حسب سير اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.