شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة كارتيرون مع بن شرقى بسبب تراجع مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، للتحدث معه عن أسباب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، وعدم التركيز داخل المستطيل الأخضر مما أدى لإهداره عدد من الفرص السهلة.

وتحدث كارتيرون مع بن شرقى مشددًا على اللاعب بضرورة نسيان أى أمور أخرى داخل المستطيل الأخضر وأن ينصب تركيزه على المباراة فقط.

وطلب المدير الفنى من أشرف بن شرقى إن يبذل قصارى جهده مع الزمالك فى الفترة الحالية حتى يستطيع التفاوض حول تجديد تعاقده، مؤكدًا له إنه من العناصر الأساسية ولا يمكن الاستغناء عن خدماته، إلا إنه لن يضغط عليه فى أمر التجديد وسيترك الأمر بأكمله لرغبته وحسب سير المفاوضات مع الإدارة.

وأكد كارتيرون لأشرف بن شرقى إن المباراة المقبلة ستكون أمام الأهلى وهى مباراة قمة بالنسبة للجماهير، وعلى جميع اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل اثبات أنفسهم والحفاظ على رصيد الحب والتقدير لدى الجماهير البيضاء.

وكان باتريس طلب تسجيلات لمباراتى الأهلي فى مسابقة الدورى والتى خاضهما المارد الأحمر أمام الإسماعيلى فى الجولة الأولى والبنك الأهلى فى الجولة الثانية.

ويرغب كارتيرون فى إعادة مشاهدة مباراتى الأهلى فى الدورى من أجل دراسة مفاتيح لعب المارد الأحمر ونقاط القوة والضعف خاصة بعد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها لتدعيم الفريق، فى مقدمتهم لويس ميكسونى وبيرسي تاو.

ويقوم كارتيرون بمذاكرة الأهلى جيدًا قبل مباراة القمة 123 بالدورى، والتى ستجمعهما في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.