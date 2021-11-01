7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، 1 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، كارتيرون يذاكر الأهلى بمبارتى البنك والإسماعيلى قبل القمة، وتفاؤل وتركيز وجدية.. شاهد لاعبى الأهلى فى أول تدريب استعدادًا للقاء القمة.

كارتيرون يذاكر الأهلى بمبارتى البنك والإسماعيلى قبل القمة

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تسجيلات لمباراتى الأهلي فى مسابقة الدورى والتى خاضهما المارد الأحمر أمام الإسماعيلى فى الجولة الأولى والبنك الأهلى فى الجولة الثانية.

تفاؤل وتركيز وجدية.. شاهد لاعبى الأهلى فى أول تدريب استعدادا للقاء القمة

أدى لاعبو الأهلى، تدريبات قوية صباح اليوم، الاثنين، فى المران الأول للفريق بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، استعدادا لمواجهة الزمالك فى لقاء قمة الكرة المصرية المقرر يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يحيى الكومي: 85 مليون جنيه قيمة ديون الإسماعيلي ولن أدفع من جيبي

كشف يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن قيمة الديون الواجبة على النادي، وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة أون سبورت إف إم: الوضع صعب في النادي والنتائج محبطة جداً "الفرقة تعبانة والدنيا مديونة"، علينا ديون بقيمة 60 مليون جنيه، هذا هو لرقم المعتمد، ولكن الديون الجديدة والمنتظرة ستكون بحوالي 25 مليون جنيه بسبب أزمة إبراهيم حسن، هذا بحكم الفيفا وإذا لم نسدد سيخصم منا نقاط.

شوقي غريب يطلب إقامة أول معسكر للمنتخب الأولمبي في نوفمبر

طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة أول معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في شهر نوفمبر الجاري يوم 7 مع انطلاق معسكر المنتخب الأول.

عضو اتحاد الكرة ينتظر موافقة فيفا على قبول استقالته بسبب إخلاء الطرف

ينتظر أحمد حسام عوض عضو اتحاد الكرة والذي أعلن تقديم استقالته أمس من التواجد في اللجنة الثلاثية ،باتحاد الكرة مقررا الاكتفاء بفترة تواجده في الجبلابة لعدة أسباب.

الأهلي يعسكر الأربعاء استعدادا لقمة الدوري أمام الزمالك

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق الأربعاء المقبل؛ استعدادا القمة أمام فريق الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

الزمالك يُجهز أوباما لمواجهة الأهلى وعودة مصطفى فتحى لدكة البدلاء

يعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة الأهلى بالقمة 123 والمقرر لها في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.