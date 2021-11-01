شكرا لقرائتكم خبر عن 102 "كلين شيت" و12لقب.. محمد الشناوي أسطورة جديدة فى حراسة الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب في مركز حراسة المرمى على مر تاريخها، حيث أفرزت الملاعب المصرية العديد من الأسماء الرنانة في هذا المركز وكان أخرهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، حيث أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ترشيح حارس مرمى وقائد النادي الأهلي محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم سيقام في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وشهدت قائمة المرشحين التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي تواجد محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بجانب حراس أكبر الأندية الأوروبية، مثل جيانلويجي دوناروما ومانويل نوير ويبو كورتوا.

وقاد محمد الشناوي النادي الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية العام الماضي.

ونستعرض أبرز الأرقام الخاصة بالشناوي قبل ترشيحه إلى تلك الجائزة:



محمد الشناوي (1)



محمد الشناوي (2)



محمد الشناوي (3)



محمد الشناوي (4)



محمد الشناوي (5)

السن: 32 سنة

القيمة التسويقية: 45 مليون و384 ألف جنيه

شارك مع الأهلي في: 172 مباراة

استقبل: 96 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه في: 102 مباراة

مع المنتخب الأول

شارك في: 27 مباراة

استقبلت شباكه: 16 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه في: 14 مباراة

مع المنتخب الأولمبي

شارك في: 4 مباريات

استقبلت شباكه: هدفين

حافظ على نظافة شباكه في: مباراتين

حصد الشناوي: 12 لقباً مع الأهلي

بواقع: 5 بطولات دوري عام ـ بطولتين دوري أبطال أفريقيا ـ بطولة كأس السوبر الإفريقي ـ كأس مصر مرتين ـ بطولتين كأس السوبر المصري ـ برونزية كأس العالم للأندية

الشناوي أول حارس مصري في التاريخ يشارك في 5 بطولات الكبرى:

" كأس العالم ـ كأس أمم إفريقيا ـ الألعاب الأولمبية ـ كأس العالم للأندية ـ دوري أبطال إفريقيا"