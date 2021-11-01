شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وجيه يقدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم اليوم الأثنين، أمير وجيه بطل الإسكواش وأحد أساطير اللعبة علي مستوي العالم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس ادارة اتحاد الاسكواش علي مقعد الرئاسة أملًا في قيادة مجلس الادارة خلال الدورة الجديدة

وفتح الاتحاد المصري للاسكواش، باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، اليوم الإثنين، وذلك عن دورة 2021/ 2024، ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم الأحد المقبل الموافق 7 نوفمبر، على أن يتم استقبال طلبات الترشح في تمام العاشرة صباحاً بمقر الاتحاد.

وسلم أمير المرشح المحتمل علي رئاسة الاتحاد أوراقه بعد التأكد من مطابقتها لشروط الترشح وفقا لما جاء باللائحة الخاصة بالانتخابات

ويحظي لاعب ونجم الاسكواش السابق بدعم كبير من نجوم اللعبة للمنافسة الشريفة والفوز في الانتخابات لإحداث تغييرات ودمج عناصر جديدة وطموحه للمحافظة علي مكانه مصر عالميا .