شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اختيار حكم مباراة قمة الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بين أكثر من حكم محلى لإختيار أحدهم لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة الدورى.

من هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك؟

يعكف عصام عبد الفتاح خلال الساعات القليلة الماضية لإختيار أحد الحكام الدوليين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة قبل يوم الأربعاء المقبل للإعلان عنه لوسائل الإعلام وإبلاغ الفريقين بإسمه قبل الموعد المحدد.

هل طلب الأهلى أو الزمالك استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة؟

لم يطلب أي من مسئولي الأهلى والزمالك من لجنة الحكام استقدام حكام أجانب خاصة وأن تلك المواجهة في بداية الموسم ولن تفصل في الحصول على لقب الدورى.

من هو الأقرب لإدارة مباراة الأهلى والزمالك؟

يفاضل عصام عبد الفتاح بين اكثر من حكم لإدارة مباراة القمة على رأسهم إبراهيم نور الدين ومحمود البنا وامين عمر وأحمد الغندور وغيرهم من الحكام الدوليين .

هل طلب أحد مسئولي الناديين أحد الحكام بعينه؟

لم يطلب أي من مسئولي الناديين أي حكم لإدارة تلك المواجهة ، بينما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على التأكيد بضرورة وجود طاقم تحكيم على أعلى مستوى ، بالإضافة إلى وجود حكام فار على مستوى عالى .

من أبرز الحكام الذين أداروا لقاءات القمة؟

نجح الثنائى محمود البنا ، وأمين عمر في الموسم الماضى في إدارة مباراتى القمة ولفتوا الأنظار بشدة بعدما مروا بالمباراة لبر الأمان ولم تشهد أي مشاكل تحكيمية ، وهو ما شجع مسئولي اتحاد الكرة على استكمال المبادرة التي اطلقها البعض في الموسم الماضى بضرورة الإعتماد على الحكام الدوليين في إدارة المباريات الحاسمة بالدورى لمنحهم الفرصة والثقل التحكيمى .