شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن مصير الإلتماس على عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستفسر مسئولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة على مصير الإلتماس الذى تقدم به محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من أجل رفع عقوبة الإيقاف التى وقعت عليه لمدة 8 اشهر على خلفية احتفالية تسليم الزمالك درع الدورى بالموسم المنصرم.

ويرغب مسئولى الزمالك فى معرفة مصير الإلتماس المقدم لرفع الإيقاف عن الفهد الأسمر، خاصة وإن التظلم الذى قدم فى المرة الأولى تسبب فى تخفيض العقوبة من الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه للإيقاف 8 مباريات وغرامة 250 ألف.

ويأمل الزمالك فى قبول اتحاد الكرة الإلتماس الذى قدم ورفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب، خاصة وإن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون المباراة الثالثة التى يغيب عنها شيكابالا منذ انطلاق الموسم.

وكان عامر حسين، عضو رابطة الأندية، والمسئول عن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن أزمة شيكابالا واتحاد الكرة، ستذهب إلى الخطوة القادمة، وهي لجوء اللاعب للمحكمة الرياضية الدولية.

وقال حسين: "لم يصل لنا أي شيء بخصوص هذا الأمر، ولكن ما أستطيع أن أقوله إن اللائحة تنص على أن قرارات لجنة المسابقات يتم تعديلها فقط بقرار من لجنة التظلمات والمحكمة الرياضية".