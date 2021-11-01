مصدر بدجلة لمصراوي: إيقاف قيد مالاتا سبور التركي لعدم سداد إعارة كريم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بنادي وادي دجلة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إيقاف نادي مالاتيا سبور التركي، بسبب عدم سداد قيمة مستحقات انتقال كريم حافظ.

ويلعب كريم حافظ ضمن صفوف مالاتا سبور على سبيل الإعارة منذ يناير 2020.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مالاتا سبور لم يسدد قيمة إعارة اللاعب، الذي يخوض الموسم الثاني له مع ناديه التركي.

ويلعب كريم حافظ ضمن صفوف مالاتا سبور إلى جانب والتر بواليا لاعب الأهلي السابق.

ولعب كريم الذي يبلغ من العمر 25 عاما، لأندية ليرس البلجيكي ولينس الفرنسي، وأومنيا نيقوسيا القبرصي، قبل العودة لصفوف وادي دجلة، ومنه خرج 3 إعارات بالدوري التركي لأندية بشاكشاهير، وقاسم باشا، وأخيرا مالاتا سبور.

ولعب كريم هذا الموسم في 7 مباريات مع مالاتا سبور، فيما غاب 3 مباريات للإصابة.