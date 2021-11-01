تطور جديد في اتحاد الكرة.. استقالة مجاهد خلال ساعات والعطار يتولى المسؤولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر باتحاد الكرة أن الثنائي أحمد مجاهد ومحمد الشواربي رئيس وعضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، سيقومان بإرسال استقالتهما إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان أحمد حسام عوض العضو الثالث في اللجنة قد تقدم باستقالته قبل أيام، ولكن لم يتلق اتحاد الكرة أي رد من الشأن حول موقف استقالته.

وأشار مصدر رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سيتولى مهمة تسيير الأعمال في اتحاد الكرة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وعين الفيفا اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة في ديسمبر 2020 خلفا للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني التي تولت المسؤولية في أغسطس 2019 بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية في مصر.