حسام عاشور يكشف لمصراوي موعد عودته للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد حسام عاشور لاعب نادي الاتحاد السكندري، أن يخوض حاليا المراحل النهائية من التدريبات التأهيلية عقب الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي.

وقال عاشور في تصريحات خاصة ليلاكورة: "يفصلني شهر عن المشاركة في تدريبات الاتحاد السكندري بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية".

وتابع: "بعد شهر من الآن سأشارك بشكل تدريجي في تدريبات الاتحاد السكندري وبعدها أصبح جاهز للمباريات".

واصيب حسام عاشور بقطع في الرباط الصليبي في شهر مايو الماضي بمباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري.

الجدير بالذكر حسام عاشور انتقل للاتحاد السكندري عقب رحيله عن الأهلي في الموسم الماضي.