إعلان مدة إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد مصدر داخل نادي البنك الأهلي إيقاف لاعبه كريم بامبو لمدة 4 أشهر، بسبب ثبوت تعاطيه مواد محظورة.

وحسب ما أكده المصدر في تصريحات لـ"يلا كورة"، فإن النادي تلقى خطابا يفيد بإيقاف بامبو بداية من 5 سبتمبر الماضي وحتى 5 يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن بامبو تناول مادة محظورة ضمن دواء تخسيس كان يستخدمعه لإنقاص وزنه، نافيا تعاطي اللاعب مادة منشطة.

وأشار إلى أن اللاعب لم يكن يعلم أن الدواء يحتوي على مادة محظورة قبل اكتشاف الأمر بالتحليل.

جدير بالذكر أن بامبو منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، ويشارك في المباريات الودية استعدادا للعودة إلى المباريات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وكان بامبو قد انضم إلى البنك الأهلي في الموسم الحالي قادما من الزمالك، بعقد ممتد لـ3 سنوات.